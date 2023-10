Norge IDAG

Støre har selv hatt sine egne barn, og har nå barnebarn i Steinerskolen. Nå jobber han aktivt for å hindre at andre barn skal få de samme mulighetene, sier Abid Raja, utdanningspolitisk talsperson i Venstre. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Politikk:

Høyre, Frp, Venstre og KrF til kamp mot friskolekutt

De fire borgerlige partiene samler seg mot regjeringens varslede friskolekutt i regjeringens forslag til statsbudsjett. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en ny tilskuddsmodell for friskoler og privatskoler. Modellen innebærer et kutt på 51,5 millioner kroner til friskolene i 2024. Fullt innfaset betyr det et kutt på over 500 millioner kroner.