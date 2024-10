Norge IDAG

Oslo 20241024. Erna Solberg ankommer middag på slottet, torsdag 24.10.2024. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB / POOL

Dan Odfjell:

Høyre-velgerne, på glideflukt, inn i en ny statlig type sosialisme?

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i kor, de ønsker begge statskapitalisme, som opplagt kveler privat initiativ. Aldri hadde jeg trodd hvor galt det kunne bli med en overmodig kvinne fra Hansa-staden Bergen; hvorfra gammelt av, det het: her kjøper og selger, her handler hver mann; ja hver kvinne for den del. Erna setter sin egen politiske overlevelse over oss alle og alt, sågar som bevist med hvordan hun behandlet sin egen ektemann..