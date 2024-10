Norge IDAG

Høyres nestleder Tina Bru mener det må bli dyrere å kjøre fossilbil. Foto: Jan Langhaug / NTB

Høyre vil ha dyrere bensin og diesel

Høyre vil øke CO2-avgiften for dem som kjører fossilbil for å få flere over på elbil. – Ekko av partier på venstresiden, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.