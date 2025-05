Norge IDAG

Denne uken pågår Jerusalem Prayer Breakfast i Israel. Åpningen var onsdag morgen i Knesset. Foto: Trine Overå Hansen

Jerusalem Prayer Breakfast:

Hundrevis på bønnefrokost i Knesset

I dag begynte den 9. nasjonale Jerusalem Prayer Breakfast i Israel. Hundrevis av Israel-venner fra hele verden er samlet for å be om fred for Jerusalem og delta på konserter og seminarerer med kjente kristenledere og høystående politikere.