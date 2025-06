Norge IDAG

Palestina-arabere bærer poser fylt med mat og humanitær hjelp levert av Gaza Humanitarian Foundation, en USA-støttet organisasjon godkjent av Israel, i Khan Younis, sørlige Gazastripen, tirsdag 3. juni 2025. Foto: AP Photo/Abdel Kareem Hana/NTB

27 mistenkte drept i Gaza:

Hundrevis stormet mot israelske soldater

GAZA: Flere hundre palestina-arabere løp utenfor oppmerkede ruten og hadde kurs mot israelske soldater ved et sted for distribusjon av nødhjelp. IDF skjøt først varselsskudd og da de ikke stanset ble flere skutt. Militæret opplyser at detaljene rundt hendelsen blir undersøkt.