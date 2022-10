Norge IDAG

Debattinnlegg

Hva er bibeltroskap?

Når en leser om bibeltroskap i dag, får en gjerne inntrykk av at det handler om å fastholde at abort og homofili er synd. Blant dem som står for slik bibeltroskap er det nok et mindretall som har vært i en situasjon der de har tenkt at det muligens var nødvendig å abortere sitt eget foster. De fleste av dem er heller ikke homofile. For de fleste vil da bibeltroskap dreie seg om å fordømme andre mennesker. Det kan neppe sies ̈å være et sentralt anliggende i Bibelen.