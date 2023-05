Norge IDAG

Debattinnlegg

– Hørte jeg feil? Nei, det stemmer, bekrefter ungdommene fra parallell-klassen, de har bestemt seg for å skifte kjønn, skriver innsenderen. Foto: Illustrasjonsfoto: Ap

Leserinnlegg: «Over halve klassen vil bytte kjønn»

Hva er det vi utsetter våre barn for?

Nå i 2023 er det en ungdomskoleklasse i Arendal kommune der over halvparten av elevene har bestemt seg for å skifte kjønn! Hørte jeg feil? Nei, det stemmer, bekrefter ungdommene fra parallell-klassen, de har bestemt seg for å skifte kjønn. Indignasjonen og undringen var tydelig. Det er virkelig ikke slik i deres egen klasse, men i parallell-klassen er det slik det er.