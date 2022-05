Norge IDAG

Kommentarartikler

– Som kristne er vårt oppdrag å vinne menneskers hjerter ved å vise Kristi sinnelag. Det handler om ydmykhet, tjenersinn, kjærlighet som tåler alt og sannhet som setter fri. Å brenne koranen er ikke et uttrykk for et slikt sinnelag, skriver Bjarte Ystebø i denne kommentaren.

Ytringsfrihet:

Hva er lov, og hva er aktverdig?

Som kristne er vårt oppdrag å vinne menneskers hjerter ved å vise Kristi sinnelag. Det handler om ydmykhet, tjenersinn, kjærlighet som tåler alt og sannhet som setter fri. Å brenne koranen er ikke et uttrykk for et slikt sinnelag, skriver Bjarte Ystebø.