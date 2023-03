Norge IDAG

STERK RETTFERDIGHETSSANS: Det er sagt om Marita Moltu er hun er «mild i form, hard i innhold». På Oslo Symposium 2023 i Studio 28, 21.-23. april, skal hun snakke om foreldrerett og vår valgfrihet innen oppdragelse og utdanning. Foto: Eli Bondlid

Dette brenner Marita Moltu for å tale om under Oslo Symposium 2023:

– Hva gjør vi når barna våre blir utsatt for indoktrinering i skolen?

Det er sagt at rettferdighetssansen er en sterk driver for hennes politiske engasjement. Nå mener hun det er på tide at vi «tar utestemmen i bruk» og sier klart ifra når det gjelder den indoktrinering som barna våre utsettes for i den offentlige skolen. Nå er det ikke tid for å sove, sier hun.