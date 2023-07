Norge IDAG

Hva kaller Jesus oss til, som disipler?

Jesus kaller oss til å strekke oss etter å leve rettferdig. Det handler om meg – om mitt liv og mitt hjerte. Vi er kalt til å omvende oss fra og bekjenne våre synder, og på den måten forbli i et rett forhold til Gud. I forhold til andre mennesker er vi kalt til å tilgi, be for, velsigne og elske.