– Det er klart som noen sier at høye strømpriser, kan gi strømsparing. Men det går ut over de svake grupper. Og det betyr at noen skal fryse her i landet om vinteren, skriver Finn Jarle Sæle. Bildet er fra Lyse Kraft sitt vannkraftanlegg i Blåbergdalen og er tatt i 2022. Foto: Lyse Kraft DA / NTB

Finn Jarle Sæle:

Hva må gjøres for å få fart på Norge

- og løse strømkrisen som skaper nyfattige?

Hva må gjøres for å få fart på Norge – og løse krisen for strøm, veier og boliger? Kriser som skaper nyfattige i et land med verdens rikeste oljefond.