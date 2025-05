Norge IDAG

DEBATT: (F.v.) Grethe Tangen Olsen, Tomas Moltu, Bjørn Westre og Joel Ystebø. Debattleder: Trine O. Hansen. Foto: Nils Bakke

Israel-debatt på Norge IDAGs generalforsamling:

Hva skal vi gjøre for å få skuta Norge på rett kjøl i forhold til Israel?

Israel-debatten under Norge IDAGs generalforsamling i Forum Scene på Danmarksplass i Bergen 1. mai, var ledet av Trine Overå Hansen. I debatten kom det fram små nyanser imellom førstekandidat for Kristelig Folkepartis stortingsliste, Joel Ystebø, og førstekandidat for Konservativt, Tomas Moltu. De to andre deltakerne i debatten var leder av Exodus Nord, Grethe Tangen Olsen, og overlege i Ålesund, Bjørn Westre, som er en kunnskapsrik Israel-venn.