Hva vil Hamas – egentlig?

Sentralt i dagens Midt-Østen-konflikt står Hamas, og det gjøres ulike forsøk på å ufarliggjøre Hamas’ mål og hensikt. Sitt første charter skrev de i 1988, like etter at organisasjonen ble dannet. Det var brutalt, fundamentalistisk og antisemittisk. I 2017 offentliggjorde de sitt nye charter. Det blir hevdet at det både tar til orde for en to-stats-løsning og har dempet antisemittismen. På dette grunnlag argumenteres det for at en må ha tillit til Hamas som forhand-lingspartner om en skal få fred i Midt-Østen.