The send: Todd White er likevel ikke velkommen til The Send i Telenor Arena. Foto: Illustrasjon: AH

The Send:

Hvem er god nok?

The Send lå an til å bli et flott arrangement som kunne gi den unge generasjon inspirasjon og tenne opp en ny glød for vekkelse i en tid der sterke motkrefter vil trekke dem ned. Arrangørene har lyktes godt med markedsføring og har forbilledlig valgt å ikke fokusere for mye på store navn, men ønsket å rette fokus på Jesus.