Hvem er KrF?

3. September meldte jeg meg ut av KrF. Som listekandidat for partiet kunne jeg ikke lenger leve opp til partiets etiske retningslinjer om å ikke sette partiet i et dårlig lys. Samtidig mener jeg at jeg skulle representere et KrF som ikke lenger er KrF og det kunne jeg bare ikke akseptere. En listekandidat for KrF sier fra når han oppfatter det slik at partiet svikter sitt verdigrunnlag og DNA.