Hamas-sjef Ismail Haniyeh klapper ved siden av nestleder for Hizbollah, Sheikh Naim Kassem. Bildet er tatt under edsavleggelsen til president Masoud Pezeshkian i det iranske parlamentet i Teheran, Iran, tirsdag. 30. juli 2024 timer før Haniyeh ble drept. Foto: AP Photo/Vahid Salemi/NTB

Ismail Hanyeh:

Hvem var Hamas-lederen?

Natt til onsdag, 31. juli ble Hamas sin politiske leder Ismail Haniyeh drept. Mange gleder seg over at den høyeste lederen over terrororganisasjonen som utførte den grufulle massakren 7. oktober, er død. Men det er også frykt for hevnangrep i Israel. Men hvem var mannen terroristene elsket?