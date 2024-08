Norge IDAG

Hassan Nasrallah, generalsekretær for terrorgruppen Hizbollah, har lovet hevn etter at IDF drepte hans nestkommanderende Fuad Shukr. Foto: Skjermdump: YouTube / Al Jazeera

Menneskelige skjold i Sør-Libanon:

Hvert tredje hus brukes av Hizbollah

Vi har sett det i Gaza, at skoler, barnehager, moskeer og sykehus brukes som terrorbaser, for å skjule terrortunneler, rakettlager og utskytningsramper for Hamas. Nå viser det seg at Hizbollah som holder til i Libanon opererer på samme måte. Hvert tredje hus i Sør-Libanon brukes av Hizbollah til militære formål.