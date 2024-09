Norge IDAG

Hvilke krefter raserer Vesten fra basis i kristendom til kultur og inn i politikken?

Apologeten Os Guinness skriver om den åndelige utblåsing som startet i Paris i 1789, og som fortsatte med bolsjevikene i Moskva i 1917. Etter to blodige revolusjoner tok de med seg Lenins kulturkontor og forsatte i Frankfurt am Main i 1923, og i 1933 flyktet de for Hitler til Colombia Universit i USA og spredte «legalitetsprinsippet», «marsjen gjennom korridorene» og spredning av sine «kritiske teorier» (italiensk kommunisttenker Gramsci) i den akademiske verden med kulturrevolusjon ovenfra. Etterhvert rev de ned det meste med sine folk i sentrale maktposisjoner i byråkratiet og andre topposisjoner.