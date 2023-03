Norge IDAG

«Jesus Revolution» er en amerikansk kristen dramafilm fra 2023, regissert av Jon Erwin og Brent McCorkle. Kelsey Grammer spiller en av hovedrollene. Foto: Dan Anderson/Lionsgate via AP/NTB

Vil vi få oppleve en ny «Jesus Revolution» i verden?

– Hvis det skjedde en gang, kan det skje igjen

Regissør Jon Erwin ("I Can Only Imagine") sier til The Christian Post at en «guddommelig hånd» var tilstede under den spontane vekkelsen vi har sett ved Asbury University i Wilmore og flere andre universiteter i USA. Tidspunktet for disse tilbedelseshendelsene falt sammen med utgivelsen av filmen «Jesus Revolution»