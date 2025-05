Norge IDAG

MIDTØSTEN-EKSPERT: Charmaine Hedding, president for Shai Fund. Foto: Trine O. Hansen

Israeler og president for Shai Fund, Charmaine Hedding med oppfordring til norske kristne:

– Hvis kristne skal stå opp er det nå det gjelder

Charmaine Hedding, president for Shai Fund, blir brukt av de største kristne TV-kanalene i USA som ekspert på Midtøsten. Nylig var hun på besøk i Norge. Her holdt hun blant annet husmøte og forberedte et påskemåltid etter jødiske tradisjoner. Til vanlig bor hun i Jerusalem og jobber med forfulgte kristne.