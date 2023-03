Norge IDAG

Mike Lindell, også kjent som «The My Pillow Guy», har startet Election Crime Bureau for å få slutt på valgjuks. Foto: Trine Overå Hansen

Mike Lindell:

– Hvis vi ikke fikser maskinene, mister vi landet akkurat som Brasil

Mike Lindell, kjent som «The My Pillow Guy» («Min Pute-Mannen»), var en av talerne på CPAC 2023. Han mener det forgikk valgjuks under presidentvalget i 2020, og advarer mot at det kan gjenta seg om ikke det brukes en annen maskinvare, eller man går over til papir, for stemmegivning.