Red Star's hovedtrener Barak Bachar benyttet sin pressekonferanse foran Champions League-kampen mot Leipzig, til å uttrykke sin skuffelse over andre lags stillhet over Hamasterroren som rammet Israel 7. oktober. Foto: Darko Vojinovic/AP/NTB

Champions League-trener skuffet over andre lag:

«Hvor er respekten for de 1400 menneskene som ble myrdet?»

Den israelske treneren for Red Star Belgrad, Barak Bachar, er skuffet over at andre store europeiske lag tier om terrorangrepet fra Hamas mot Israel 7. oktober.