Norge IDAG

Illustrasjonsfoto. Foto: Frank May / NTB

Finn Jarle Sæle:

Hvor mange ganger skal Norge dømmes for brudd på barnas menneskeretter?

At Norge kan bli dømt i Strasbourg for krenkelse av barnets retter og menneskerettighetene er i seg selv en forferdelig alvorlig sak. Vi liker å se på oss selv som en menneskerettsnasjon. Og så er vi dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) 24, 30 eller 37 ganger. Tallene kommer fra advokater og eksperter som har fulgt best med på sakene der Norge er blitt dømt i EMD. Det skal ikke være noen nasjoner i Europa som er dømt flere ganger. Det er tragisk og det er flaut.