Foto: Terje Pedersen / NTB

Stortingets spørretime:

– Hvor mye dyrere må maten bli?

Hans Andreas Limi (FrP) stilte spørsmål til landbruks- og matministeren om de høye matvareprisene i Stortingets spørretime onsdag 18. januar. Han viste til at det varsles at den kraftige prisutviklingen på matvarer blir enda kraftigere utover i 2023. Hvor mye dyrere må maten bli før regjeringen foreslår konkrete tiltak for å dempe prisveksten på matvarer? ville han vite.