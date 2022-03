Hvor stort og farlig er Hizbollahs våpenlager?

Libanesiske Hizbollah-kvinner, holder Katyusha- og RPG-rakettkastere, under et opprørsmøte i landsbyen Saksakkiyeh i Sør-Libanon. Hizbollah-leder Sheik Hassan Nasrallah har sagt at terrorgruppen besitter et arsenal av raketter som kan nå «hvilket som helst hjørne» av staten Israel, inkludert Tel Aviv. Illustrasjonsbilde. Foto: MOHAMMED ZAATARI/NTB