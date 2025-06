Norge IDAG

Elon Musk og president Donald Trump under en pressekonferanse i det ovale kontor. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Fra perlevenner til fiender:

Hvordan det usannsynlige forholdet mellom Trump og Musk kollapset

Da Donald Trump konfererte med nære rådgivere onsdag, var det ingenting som tydet på at forholdet til Elon Musk balanserte på en knivsegg og at et bittert oppgjør i full offentlighet bare var timer unna.