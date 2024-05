Norge IDAG

Anders Ulstein er nestleder for utdanning og universitetslektor ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU i Trondheim. Her holder han appell for Israel i Ålesund, lørdag 25. mai. Foto: Trine Overå Hansen

NTNU-lektor Anders Ulstein:

– Hvordan kan utenriksdepartement forfalle til slike helt ulogiske resonnementer?

Anders Ulstein er nestleder for utdanning og universitetslektor ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU i Trondheim. Lørdag holdt han appell under MIFF-markering i Ålesund. Han mener utenriksdepartementet sin konklusjon om å anerkjenne en palestinsk stat strider mot sunn fornuft.