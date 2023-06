Norge IDAG

Leder for «Christians for Israel» i 46 nasjoner, Cornelis Kant da han ankom Bergen lufthavn i dag for å være med på Norge IDAGs sommerstevne. Bak, også Midtøsten-eksperter, Andrew Tucker (t.v.) og Finn Jarle Sæle. Foto: Nils Bakke

Cornelis Kant på Norge IDAGs sommerstevne:

– Hvordan kunne erstatningsteologien oppstå?

— Hvordan kunne det utvikle seg en slik tanke i den kristne kirke at Israel ikke lenger har noen bibelsk betydning, spurte Cornelis Kant under åpningen av Norge IDAGs sommerkonferanse på Bildøy bibelskole, i Øygarden kommune. Han leder «Christians for Israel» i 46 nasjoner, med hovedsete i Nederland. En av Europas største Israelorganisasjoner, som endog oversetter litteratur til nepalsk.