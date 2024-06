ISRAEL, 9. JUNI: En ballong i Tel Aviv med påskriften Save Them Now! [Redd dem nå!] og en gul sløyfe som er et solidaritetssymbol for gislene i Gaza. – Hva har gått feil i media og psyke, når jødene som er de som forsvarer seg mot folkemord, blir anklaget for folkemord? spør Finn Jarle Sæle. Foto: NTB/AP/Ariel Schalit