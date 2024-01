– Joe Biden har gjort en hederlig innsats for å holde FN i ørene og ikke bøye seg for kravet om «våpenhvile» i Gaza, noe som ville gitt Hamas anledning til å omgruppere og kjempe videre. Det ville forlenge lidelsene, ikke bare for Israel men for folk i Gaza, skriver Finn Jarle Sæle. Foto: NTB/AP/Stephanie Scarbrough