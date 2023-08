Norge IDAG

STIGMATISERING AV KRISTNE: Ola Honningdal Grytten spurte hvor media er, når situasjonen i dag er at 9 av 10 kristne studenter ikke våger, eller unngår å snakke om sin tro. Foto: Ingvill Mydland

Ola Grytten:

– Hvorfor er det de som snakker høyest om toleranse, som er de mest intolerante?

– Jeg tror at vår frykt gjør at vi ikke får informert folk på en saklig måte. Vi frykter at vi skal selv skal bli stigmatisert, sier Ola Grytten til Norge IDAG etter sin tale på ICEJs Oslo Symposium.