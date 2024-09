Norge IDAG

Kristne fra hele verden viste sin støtte til Israel i Jerusalemmarsjen under Løvhyttefesten i fjor. Foto: Ingvill Mydland

Margit Liljan Apelthun:

Hvorfor støtter kristne Israel?

En ungdom spurte meg nylig hvorfor kristne støtter Israel. Dessverre er det ikke slik at alle kristne gjør det. Men for mange kristne er det helt åpenbart at de skal støtte Israel når de leser sin bibel.