Norge IDAG

Fra venstre: Islands statsminister Bjarni Benediktsson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Finlands president Alexander Stubb og Norges statsminister Jonas Gahr Støre på det nordiske toppmøtet, i Stockholm, fredag ​​31. mai 2024.

Anita A. Sæle:

Hykleri – og en farlig situasjon

– Når Ukraina blir skutt på med raketter fra russisk territorium, så har de all rett til å forsvare seg. Det er folkerett! Slik har det alltid vært! Det sa Jonas Gahr Støre på nyhetene fredag kveld. Og det er både sant og rett. Men det er også et hykleri uten sidestykke. For til Israel er kravet stans i alt selvforsvar – like før fienden er beseiret.