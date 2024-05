Norge IDAG

Vishal Mangalwadi på Norgesbesøk:

– I 1024 fikk Norge sitt Sinai

Den indiske filosofen sier Norge, som Israel, fikk loven fra Gud

Hvor viktig var det at Norge fikk kristenretten? Det vil si at kristen virkelighetsforståelse ble en del av lovverket. Den indiske kristne tenkeren, Vishal Mangalwadi, mener det er å sammenligne med Israel som fikk loven på Sinai berg. – Det som skjedde med Israel, skjedde også med Norge, sier han. – Dere fikk en lov som ble rammeverket for at folk kan ha frihet, trygghet, eiendomsrett og menneskeverd. Men Vesten er i ferd med å miste sine røtter, advarer inderen.