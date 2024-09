Norge IDAG

Terje Liverød ønsker å vise kristne veien til et mer omfattende og rikere Gudsliv. Foto: Nils Bakke

Kontinuerlig opptak ved spesiell skole:

I dag startet bibelskolen «Warrior Training»

– Den åndelige kampen, kjempes med overåndelige våpen. Vi vil at kristne mer skal lære å gå inn i det overnaturlige, forteller Terje Liverød om hans nye spesielle tiltak i Tønsberg. – Dessverre er det denne tafattheten i Norge som gjør at ikke alle tør å prøve seg og gå videre i sitt kristenliv. Jeg tror det råder litt for mye staten-hjelper-deg holdning. Vi har en Større Gud, mye mer mektig enn styresmaktene.