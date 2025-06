Norge IDAG

Dag-Inge Ulstein reagerer på regjeringens treghet med å håndtere strømkrisen. Foto: Marit Hommedal / NTB

I dag stemmer Stortinget over strømregningen din

– Det er rett og slett oppsiktsvekkende at regjeringen har brukt tre og et halvt år, i en tid preget av uro rundt strømprisene, for på oppløpet av perioden å komme trekkende med forslaget om en såkalt «Norgespris», sier Dag-Inge Ulstein til Norge IDAG.