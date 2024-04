Norge IDAG

Levi Jensen i møte med ungdom på Østlandet i vår. – I et syn så jeg en brennende snor fra Larvik til Asker. Jeg mener grunnen til at jeg fikk se den var at Gud skulle innta disse byene, forteller han til Norge IDAG. Foto: Privat

Levi Jensen på Østlandet:

– I et syn fikk jeg se en brennende snor fra Larvik til Asker

– I et syn fikk jeg se en brennende snor som var strekt fra Larvik til Asker. På søndagsmøte i Visjon Kirken ble jeg spurt om å fortelle om min tjeneste her på Østlandet og da fortalte jeg også om denne snoren. Jeg mener at grunnen til at jeg fikk se den var at Gud skulle innta disse byene, og det er vi nå godt i gang med.