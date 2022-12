Norge IDAG

Arkeologiske utgravinger i Davids by. Foto: Trine Overå Hansen

Eldgammel pilegrimsvei gravd frem:

I Jesu fotspor

Se bildeserie!

En ny, det vil si eldgammel, pilegrimsvei som leder opp til Tempelplassen i Jerusalem, er gravd fram ved Davids by. Det som har navnet Davids by, er utgravingene som pågår like utenfor det vi i dag kaller Gamlebyen. Nå er det mulig å gå på den samme veien Jesus gikk på da han skulle opp til Tempelet.