Victor Thompson fra Texas er for tiden bosatt i Bergen. Foto: Ingvill Mydland

Victor fra Texas følger med fra Norge:

– I USA føler vi at vi har fått landet vårt tilbake

Amerikanske Victor Thompson som for tiden er bosatt i Norge, forteller at mange nå i USA føler at de har fått landet sitt tilbake. – De fleste i USA er konservative, og setter pris på de endringene Trump har kommet med.