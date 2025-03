Norge IDAG

Etter det dødelige angrepet på militærbasen Nahal Oz, strammer Israel inn reglene for å dele bilder fra IDF-anlegg. Foto: TPS

Israel:

IDF begrenser soldaters bruk av sosiale medier etter dødelig baseangrep

Israels forsvarsstyrker tar grep for å stramme inn restriksjonene for soldaters bruk av sosiale medier etter at en intern etterforskning avslørte at Hamas utnyttet nettposter for å kartlegge Nahal Oz-basen før angrepet 7. oktober.