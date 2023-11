Norge IDAG

Israels president Isaac Herzog viser frem Adolf Hitlers bok, «Min kamp» som ble funnet av israelske soldater i et barnerom et hjem brukt av palestinske terrorister. Foto: Presidentens talsmann/TPS

IDF fant «Min kamp» på barnerom i Hamas-base

Israelske soldater i Gaza fant en kopi av «Min kamp», Adolf Hitlers antisemittiske manifest. Boken ble funnet i et barnerom i et sivilt hjem som ifølge IDF fungerte som terrorbase for Hamas. Det avslørte Israels president Isaac Herzog i et intervju med BBC.