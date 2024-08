Norge IDAG

Israels forsvarsminister Yoav Gallant besøkte Gaza onsdag. Foto: Ariel Hermoni

Yoav Gallant:

IDF har beseiret Rafah-brigaden og ødelagt 150 terrortunneler

Israels forsvarsminister Yoav Gallant uttalte under et besøk til Philadelphi-korridoren: – Hamas’ Rafah-brigade er beseiret, og over 150 tunneler har blitt ødelagt i området.