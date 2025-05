Norge IDAG

Jemenitter ser på mens røyken bølger opp etter israelske luftangrep rettet mot et kraftverk og Sanaa flyplass, i Sanaa, Jemen, tirsdag 6. mai 2025. Foto: AP Photo/Osamah Abdulrahman/NTB

Jemen:

IDF har stengt ned Sanaa internasjonale lufthavn

Israel og USA har utført en rekke angrep mot Houthiene i Jemen etter at terrorgruppen lyktes med å sende en rakett mot Ben Gurion Lufthavn i Tel Aviv. Samtidig er Israel overrasket over at Trump har inngått en avtale med Houthiene.