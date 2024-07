Norge IDAG

En skadet dør i UNRWAs hovedkvarter. Det israelske militæret oppdaget tunneler under hovedkvarteret til FN-byrået for palestinske flyktninger i Gaza by. Foto: AP Photo/Ariel Schalit / NTB

Kommentar:

IDF rydder UNRWAs hovedkvarter for terrorister

Alt er ikke ødelagt i Gaza. Det er 17 prosent av den sivile infrastrukturen som er ødelagt. Israel har skånet både mennesker og bygninger. Men Israel eliminerte denne uken militær infrastruktur og terrorister i bydelen Tel al Hawa i Gaza by. Tuneller med våpen, og terrorister, er funnet og eliminert i UNRWAs sitt hovedkvarter i denne universitets-delen av Gaza by. Terroristene gjemte seg på skoler i FN-områder. Det er en krigsforbrytelse, men verden skriker opp om at Israel bomber skoler.