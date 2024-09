Norge IDAG

Israel: – Benjamin Netanyahu har ingen enkel jobb. Om det blir regjeringskrise i Israel vil dette svekke landet i en allerede svært presset situasjon med fiender på alle kanter, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: Naama Grynbaum/Pool Photo via AP/NTB

Trine O. Hansen:

Ikke lett for Netanyahu

Søndag morgen ble seks gisler funnet drept i en tunnel i Gaza. De var skutt på kloss hold, rundt et par dager før de ble hentet ut. Et av gislene var israelsk-amerikanske Hersh Goldberg-Polin. Moren hans hadde gjort ham kjent over hele verden. Hun stilte opp i intervju gang etter gang og fortalte om sin kjære sønn.