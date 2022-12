Norge IDAG

Debattinnlegg

Ikke tving folk til å dele BankID

1 av 5 har brukt andres BankID minst én gang, og dette er en nødløsning vi forstår at folk tyr til for å hjelpe familiemedlemmer som mangler digitale ferdigheter. Samtidig er dette risikabelt, og vi vet at svindel i nære relasjoner ofte fører til høye svindelbeløp.