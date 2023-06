Norge IDAG

MUSIKER: Finn-Arne Lauvås er også musiker, med åtte CD-utgivelser bak seg. To på engelsk.

Mest kjent er han kanskje for sangen «Jesus har frelst min sjel». Foto: Nils Bakke

– Ikke vaske grisen, men ta livet av den

Finn-Arne Lauvås malte illustrerende ut om forskjellen på et kristenliv i egen kraft og med den iboende Kristus på Norge IDAGs Sommerstevne

I sin tale på Sommerstevnet på Bildøy, poengterte Finn-Arne Lauvås viktigheten av å forstå forskjellen mellom et kristenliv i egen kraft og et liv med den iboende Kristus. Han sammenlignet det med å pynte på en gris, og påpekte at Jesus ikke kom for å forbedre mennesket, men for å avslutte den gamle naturen. — Du kan vaske en gris og spraye den med parfyme, men den er fortsatt en gris, sa han.