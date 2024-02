Norge IDAG

RADIKAL: Den franske imamen har oppfordret til å ødelegge Vesten - blant annet. Foto: Skjermdump fra X

Imam utvist fra Frankrike etter å ha kalt det franske flagg satanisk

- Nok et skritt i riktig retning, skriver Sønn av Hamas, Mosab Hassan Yousef etter at det ble klart at den radikale imamen Mahjoub Mahjoubi måtte forlate Frankrike.