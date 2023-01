Norge IDAG

IMI Internasjonal: Innen ti år har de som mål å eliminere «unådd-lista». Foto: IMI

Misjonsåret 2022:

IMI Internasjonal: – Et overveldende år for kirkevekst

Internasjonal leder i IMI-kirkens bevegelse, Terje Høyland, opplyser at 2022 har vært et overveldende år på mange områder. — 16.000 nye kristne disippelgjøres gjennom 385 nye huskirker. Det forteller oss at veksten er på høyde med, eller høyere enn 2019-tallene.