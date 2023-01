Norge IDAG

Advokat, Dr. Sanjay Parikh med pastor Jan-Aage Torp. — Religionsfriheten står eksepsjonelt sterkt i den indiske grunnloven, sier. Parikh. Foto: Oslokirken

Pastor Jan-Aage Torp i India:

— Inderne kjemper for religionsfrihet

Jan-Aage Torp rapporterer nå fra Indias hovedstad New Dehli der han nettopp har hatt et to timers møte med syv toppadvokater fra Indian Society of International Law (ISIL), som ligger vegg-i-vegg med Indias høyesterett.